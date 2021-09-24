В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n160669-legka-forma-koronavirusu-scho-robyty-rozpoviv-simeynyy-likar.html

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В Україні триває епідемія коронавірусу.

Легкі форми цього захворювання лікуються вдома, на зв’язку зі своїм сімейним лікарем. Про це повідомляє видання Liga.net з посиланням на сімейного лікаря з медичного центру Stay Healthy Юлію Тріпачову.

Зазначається, що легкий перебіг коронавірусу характеризуються такими симптомами:

невисока гарячка (до 38°), яку можна контролювати самостійно або прийманням жарознижувальних;

нежить та/або закладеність носа;

головний біль;

біль у горлі;

біль у м’язах, кістках;

кашель без ознак дихальної недостатності таких, як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;

шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, діарея) без ознак;

зневоднення;

порушення свідомості, млявість;

спотворення нюху, смаку та/або їхня втрата.

Наразі не існує доведених препаратів, які могли б вплинути на перебіг COVID-19. Також не діють на вірус антибіотики. Завдання при лікування цього захворювання полягають у тому, щоб допомогти організму побороти вірус самостійно і не нашкодити.

Приймання жарознижувальних засобів для полегшення самопочуття та знеболення відрізняється для дітей та дорослих:

дорослим слід приймати парацетамол приймати не більше 1 г на раз і не більше 3 г на добу або Ібупрофен 400 мг не більше трьох разів на добу;

для дітей разові дози парацетамолу становлять 15 мг/кг маси тіла, ібупрофену — 10 мг/кг маси тіла.

Краще використовувати розчинні форми таблеток та суспензії для дітей — так препарат подіє швидше.

За потреби дорослим можна застосовувати судинозвужувальні краплі (оксиметазолін) в ніс для полегшення носового дихання, але коротким курсом (3−5 днів). Для дітей — тільки за призначенням лікаря.

Для пом’якшення горла слід вживати льодяники для розсмоктування, з ментолом, евкаліптом (за відсутності алергії на них), у разі потреби — з місцевими анестетиками (бензидамін).

Для полегшення кашлю дорослим та дітям від одного року слід використовувати мед — він знижує частоту кашлю та пом’якшує горло.

У приміщенні слід забезпечити оптимальний мікроклімат (+18…+20°, 50−70% вологості) та частіше його провітрювати — чисте прохолодне вологе повітря полегшує дихання та кашель.

Також потрібно вживати якнайбільше теплої рідини (чаї, морси, компоти, бульйони) для профілактики зневоднення, зменшення проявів інтоксикації.

Для полегшення симптомів нежитю рекомендується часто зрошувати ніс сольовими розчинами для запобігання засиханню слизу та полегшення його виходу.

Для контролю за симптомами захворювання слід придбати термометр, тонометр та пульсоксиметр. Це допоможе краще пояснити свій стан лікарю.

Викликати швидку потрібно в таких випадках:

частота дихання (кількість вдихів за хвилину) менша ніж 10 або більша ніж 30;

сатурація під час вимірювання пульсоксиметром менша або дорівнює 92%;

порушення свідомості;

декомпенсація хронічних хвороб.

Джерело: Liga.net