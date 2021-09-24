Полковник. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160668-ministr-boyovykiv-vyyavyvsya-rosiyskym-specslujbovcem-video.html

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Служба безпеки України (СБУ) встановила, що так званий «міністр освіти» так званих «ДНР» Михайло Кушаков є офіцером російських спецслужб.

Він перебуває у званні підполковника запасу органів державної безпеки Росії. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Співробітники СБУ встановили, що у 2016 році у фейковій ДНР вирішили «реформувати» освіту та запровадити російські стандарти. Активна фаза псевдореформи проходила у 2020−2021 році, але першочергово інтеграція «ДНР» до складу Росії почалася з 2017 року.

Тоді президент РФ Володимир Путін видав указ, яким Росія почала визнавати дипломи фейкових республік. Наразі бойовики намагаються внести ці дипломи до загального реєстру. Такі дії є доказами того, що Росія контролює окуповані території, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури бойовиків.

В одному із листів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров дозволяє відкрити пункти проведення єдиного державного екзамену на базі донецьких закладів освіти так званої «ДНР». При чому своїм листом Лавров задовольнив клопотання депутата Держдуми Геннадія Онищенка.

Сам Онищенко багаторазово відвідував окуповані території та особисто вручав частину дипломів про вищу освіту в Донецьку. У липні 2021 року він отримав псевдозвання «Героя праці ДНР», яке йому вручив ватажок бойовиків Денис Пушилін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ затримала бойовика самопроголошеної ЛНР. У 2014 році він брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ в Луганській області.