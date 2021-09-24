Подполковник. Фото: УП

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Служба безопасности Украины (СБУ) установила, что так называемый «министр образования» фейковой ДНР Михаил Кушаков является офицером российских спецслужб.

Он является подполковником запаса органов государственной безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в фейковых ДНР решили «реформировать» образование и ввести российские стандарты. Активная фаза псевдореформы проходила в 2020—2021 году, но в первую очередь интеграция «ДНР» в состав России началась с 2017 года.

Тогда президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому Россия начала признавать дипломы фейковых республик. Сейчас боевики пытаются внести эти дипломы в общий реестр. Такие действия являются доказательствами того, что Россия контролирует оккупированные территории, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры боевиков.

В одном из писем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких учебных заведений так называемой «ДНР». Причем своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

Сам Онищенко много раз посещал оккупированные территории и лично вручал часть дипломов о высшем образовании в Донецке. В июле 2021 года он получил псевдозвание «Героя труда ДНР», которое ему вручил главарь боевиков Денис Пушилин.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ задержала боевика самопровозглашенной ЛНР. В 2014 году он принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.