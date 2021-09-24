В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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В Украине продолжается эпидемия коронавируса.

Легкие формы этого заболевания лечатся дома, на связи со своим семейным врачом. Об этом сообщает издание Liga. et со ссылкой на семейного врача из медицинского центра Stay Healthy Юлию Трипачову.

Отмечается, что легкое течение коронавируса характеризуются следующими симптомами:

невысокая лихорадка (до 38°), которую можно контролировать самостоятельно или приемом жаропонижающих;

насморк и/или заложенность носа,

головная боль;

боль в горле;

боль в мышцах, костях;

кашель без признаков дыхательной недостаточности таких, как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;

желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков;

обезвоживание;

нарушение сознания, вялость;

искажение обоняния, вкуса и/или их потеря.

Пока не существует доказанных препаратов, которые могли бы повлиять на ход COVID-19. Также не действуют на вирус антибиотики. Задача при лечении этого заболевания состоит в том, чтобы помочь организму побороть вирус самостоятельно и не навредить.

Прием жаропонижающих средств для облегчения самочувствия и обезболивания отличается для детей и взрослых:

взрослым следует принимать парацетамол принимать не более 1 г на раз и не более 3 г в сутки или ибупрофен 400 мг не более трех раз в сутки;

для детей разовые дозы парацетамола составляют 15 мг/кг массы тела, ибупрофена — 10 мг/кг массы тела.

Лучше использовать растворимые формы таблеток и суспензии для детей — так препарат подействует быстрее.

При необходимости взрослым можно применять сосудосуживающие капли (оксиметазолин) в нос для облегчения носового дыхания, но коротким курсом (3−5 дней). Для детей — только по назначению врача.

Для смягчения горла следует употреблять леденцы для рассасывания, с ментолом, эвкалиптом (при отсутствии аллергии на них), в случае необходимости — с местными анестетиками (бензидамин).

Для облегчения кашля взрослым и детям от одного года следует применять мед — он снижает частоту кашля и смягчает горло.

В помещении следует обеспечить оптимальный микроклимат (+18…+20°, 50−70% влажности) и чаще его проветривать — чистый прохладный влажный воздух облегчает дыхание и кашель.

Также нужно употреблять как можно больше теплой жидкости (чай, морсы, компоты, бульоны) для профилактики обезвоживания, уменьшения проявлений интоксикации.

Для облегчения симптомов насморка рекомендуется часто орошать нос солевыми растворами для предотвращения засыхание слизи и облегчения ее выхода.

Для контроля за симптомами заболевания следует приобрести термометр, тонометр и пульсоксиметр. Это поможет лучше объяснить свое состояние врачу.

Вызывать скорую нужно в следующих случаях:

частота дыхания (количество вдохов в минуту) меньше 10 или больше 30;

сатурация при измерении пульсоксиметром меньше или равна 92%;

нарушение сознания;

декомпенсация хронических болезней.

Источник: Liga.net