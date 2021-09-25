Золоті монети з портретом Меркель випустили в Німеччині (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n160722-zoloti-monety-z-portretom-merkel-vypustyly-v-nimechchyni-foto.html

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У Німеччині онлайн-магазини дорогоцінних металів почали пропонувати нові сувенірні монети з чистого золота.

Вони унікальні тим, що на них в профіль зображено портрет канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка скоро покине свій пост. Про це повідомляється на сайті аукціону MDM, який займається продажем монет по всьому світу.

Сувенір вагою в 0,3 грама коштує 49 євро. На монеті можна побачити роки, коли Меркель працювала на посаді канцлера: з 2005 по 2021 рік.

Тим часом більш ніж половина дорослих громадян Німеччини не шкодують про відхід Ангели Меркель з поста канцлера. 52% учасників проведеного соцопитування заявили, що не будуть за нею сумувати. При цьому більше третини (38%) заявили, що їм буде не вистачати Меркель, ще 10% не змогли визначитися з відповіддю.

Як відомо, Ангела Меркель є представницею Християнського демократичного союзу (ХДС). Вона керувала німецьким урядом впродовж останніх 16 років. Проте у 2021 році політик підтвердила свою відмову висувати кандидатуру на цю посаду. Ще у 2018 році вона заявила, що не братиме участі у кампанії під час виборів до Бундестагу, які заплановані на 26 вересня.

Нагадаємо, Ангела Меркель після відходу з посади канцлера Німеччини щомісяця отримуватиме приблизно 15 тис. євро пенсії.