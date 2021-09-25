Ілон Маск розлучається з дружиною – що сталося. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

https://racurs.ua/ua/n160721-ilon-mask-rozluchaietsya-z-drujynou-scho-stalosya.html

Ракурс

Ілон Маск, засновник Tesla та SpaceX, і співачка Граймс (Клер Буше) розлучилися після трьох років стосунків.

50-річний американський мільярдер підтвердив американському порталу Page Six, що вони з 33-річною артисткою більше не разом.

Ми розлучилися, але все одно любимо одне одного, часто бачимося, у нас чудові стосунки. Через роботу я змушений жити в Техасі та багато подорожувати за кордон. А її робота зосереджена в Лос-Анджелесі. До речі, зараз вона поруч зі мною, а малюк Ікс знаходиться в сусідній кімнаті, — розповів Маск.

Судячи з усього, Граймс і Маск справді залишилися в дружніх стосунках. Кілька тижнів тому вони разом відвідали бал Met Gala, на якому зібралися багато зірок кіно, шоу-бізнесу та спорту.

Маск і Граймс були разом з 2018 року. 4 травня 2020 року у пари народився син, якого назвали X AE A-XII.

Джерело: Page Six