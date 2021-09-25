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Ракурс
Ілон Маск розлучається з дружиною – що сталося. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ілон Маск розлучається з дружиною — що сталося

25 вер 2021, 18:28
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Ілон Маск, засновник Tesla та SpaceX, і співачка Граймс (Клер Буше) розлучилися після трьох років стосунків.

50-річний американський мільярдер підтвердив американському порталу Page Six, що вони з 33-річною артисткою більше не разом.

Ми розлучилися, але все одно любимо одне одного, часто бачимося, у нас чудові стосунки. Через роботу я змушений жити в Техасі та багато подорожувати за кордон. А її робота зосереджена в Лос-Анджелесі. До речі, зараз вона поруч зі мною, а малюк Ікс знаходиться в сусідній кімнаті, — розповів Маск.

Судячи з усього, Граймс і Маск справді залишилися в дружніх стосунках. Кілька тижнів тому вони разом відвідали бал Met Gala, на якому зібралися багато зірок кіно, шоу-бізнесу та спорту.

Маск і Граймс були разом з 2018 року. 4 травня 2020 року у пари народився син, якого назвали X AE A-XII.


Джерело: Page Six

Джерело: Ракурс


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