Ілон Маск розлучається з дружиною — що сталосяhttps://racurs.ua/ua/n160721-ilon-mask-rozluchaietsya-z-drujynou-scho-stalosya.htmlРакурс
Ілон Маск, засновник Tesla та SpaceX, і співачка Граймс (Клер Буше) розлучилися після трьох років стосунків.
50-річний американський мільярдер підтвердив американському порталу Page Six, що вони з 33-річною артисткою більше не разом.
Ми розлучилися, але все одно любимо одне одного, часто бачимося, у нас чудові стосунки. Через роботу я змушений жити в Техасі та багато подорожувати за кордон. А її робота зосереджена в Лос-Анджелесі. До речі, зараз вона поруч зі мною, а малюк Ікс знаходиться в сусідній кімнаті, — розповів Маск.
Судячи з усього, Граймс і Маск справді залишилися в дружніх стосунках. Кілька тижнів тому вони разом відвідали бал Met Gala, на якому зібралися багато зірок кіно, шоу-бізнесу та спорту.
Маск і Граймс були разом з 2018 року. 4 травня 2020 року у пари народився син, якого назвали X AE A-XII.
Джерело: Page Six