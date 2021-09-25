ТСК у справі вагнерівців викликає журналіста через оприлюднення свідчень Бурби

https://racurs.ua/ua/n160720-tsk-u-spravi-vagnerivciv-vyklykaie-jurnalista-cherez-opryludnennya-svidchen-burby.html

Ракурс

Справу вагнерівців продовжує розглядати Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради. Голова комісії Мар’яна Безугла викликає для пояснень журналіста Юрія Бутусова.

Він оприлюднив зміст свідчень колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби. Про виклик на засідання Безугла написала на сторінці у Facebook.

За її словами, на засіданні ТСК були присутні члени комісії й сам Бурба, які були єдиними джерелами інформації. Це засідання було «грифованим» і тому підпадає під закон про державну таємницю.

«Генерал» Бутусов написав свою версію, що вчора говорив на засіданні ТСК Бурба. Інформація не відповідає дійсності… Чи ж просто Бутусов взяв і написав свою попередню версію, аби якось, ну хоч якось приліпитися до роботи ТСК? Викликаю Юрія Бутусова на заслуховування, — написала Безугла.



Нагадаємо, 24 вересня ТСК заслухала свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби. Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що Бурба під протокол підтвердив всі обставини підготовки й провалу спецоперації.