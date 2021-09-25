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Ракурс
Масштабна ДТП в Угорщині – загинули двоє українців. Фото: Mukachevo.net

Масштабна ДТП в Угорщині — загинули двоє українців (ФОТО)

25 вер 2021, 17:31
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ДТП в Угорщині забрала життя п’ятьох людей, серед них двоє громадян України. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою поблизу міста Абонь.

Аварія сталася 24 вересня о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок. Про це повідомили угорські ЗМІ.

Зазначається, що в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.

Усі п’ятеро загинули на місці трагедії. Також повідомляється, що водій вантажівки майже не постраждав.


Нагадаємо, 13 вересня у ДТП в Туреччині потрапив автобус з українськими туристами. Внаслідок аварії одна людина загинула.

Джерело: Ракурс


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