Масштабна ДТП в Угорщині – загинули двоє українців. Фото: Mukachevo.net

https://racurs.ua/ua/n160719-masshtabna-dtp-v-ugorschyni-zagynuly-dvoie-ukrayinciv-foto.html

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ДТП в Угорщині забрала життя п’ятьох людей, серед них двоє громадян України. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою поблизу міста Абонь.

Аварія сталася 24 вересня о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок. Про це повідомили угорські ЗМІ.

Зазначається, що в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.

Усі п’ятеро загинули на місці трагедії. Також повідомляється, що водій вантажівки майже не постраждав.

Нагадаємо, 13 вересня у ДТП в Туреччині потрапив автобус з українськими туристами. Внаслідок аварії одна людина загинула.