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Ракурс
Усик вийде на бій проти Джошуа у патріотичних рукавичках. Фото: Sky Sports

Усик вийде на бій проти Джошуа у патріотичних рукавичках (ВІДЕО)

25 вер 2021, 17:12
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Усик і Джошуа зійдуться в поєдинку вже ввечері 25 вересня. Український боксер підібрав собі рукавички для бою.

На рукавичках Усика написано Ukraine. Відео підготовки до бою з’явилося на ютуб-каналі Matchroom Boxing.

Також Ентоні та Олександр напередодні бою зробили спільне селфі. А потім британець попросив українця ще раз сфотографуватися для його команди.

Українець намагатиметься здобути чемпіонські пояси, якими володіє британець — WBA Super, WBO, IBF та IBO. Всі квитки на цей поєдинок були продані за добу.


Результат сутички буде відомий після 12 раундів, якщо один з боксерів не переможе достроково. Якщо ж судді нарахують нічию, то всі титули залишаться у британця.

Нагадаємо, у переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги — британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.

Джерело: Ракурс


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