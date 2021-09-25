Зареєстровано шість кандидатів на вибори мера Харкова. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160717-vybory-mera-harkova-zareiestrovano-shist-kandydativ-spysok.html

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Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Наразі зареєстровано шість кандидатів, з яких лише один балотується від партії.

Решта п’ять кандидатів — самовисуванці. Про це повідомила Харківська міська територіальна виборча комісія.

Колишній суддя Апеляційного суду Володимир Плетньов балотується від Партії Шарія. Також на вибори йдуть такі кандидати:

народний депутат кількох скликань, екс-глава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був міським головою з 2006 до 2010 року;

голова обласної організації Нацкорпусу Костянтин Немічев;

заступник міського голови Валерій Говорів;

екс-депутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін;

член партії «Наш край» Олександр Кондрусик.

Від опозиційної «Європейської солідарності» на вибори планує йти голова фракції у Харківській обласній раді Олександр Скорик. Реєстрація кандидатів триватиме до 30 вересня включно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що політична партія «Слуга народу» вирішила не висувати свого кандидата на виборах міського голови Харкова. У провладній політичній силі визнали, що не мають сильного кандидата.