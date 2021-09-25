Зарегистрировано шесть кандидатов на выборы мэра Харькова. Фото: УП

https://racurs.ua/n160717-vybory-mera-harkova-zaregistrirovano-shest-kandidatov-spisok.html

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Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. На данный момент зарегистрировано шесть кандидатов, из которых только один баллотируется от партии.

Остальные пять кандидатов — самовыдвиженцы. Об этом сообщила Харьковская городская территориальная избирательная комиссия.

Бывший судья Апелляционного суда Владимир Плетнев баллотируется от Партии Шария. Также на выборы идут такие кандидаты:

народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 год;

председатель областной организации Нацкорпуса Константин Немичев;

заместитель городского головы Валерий Говоров;

экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин;

член партии «Наш край» Александр Кондрусик.

От оппозиционной «Европейской солидарности» на выборы планирует идти председатель фракции в Харьковском областном совете Александр Скорик. Регистрация кандидатов продлится до 30 сентября включительно.

Напомним, ранее мы сообщали, что политическая партия «Слуга народа» решила не выдвигать своего кандидата на выборах городского головы Харькова. В провластной политической силе признали, что не имеют сильного кандидата.