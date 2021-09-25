Усик выйдет на бой против Джошуа в патриотических перчатках. Фото: Sky Sports

https://racurs.ua/n160718-usik-vyydet-na-boy-protiv-djoshua-v-patrioticheskih-perchatkah-video.html

Ракурс

Усик и Джошуа сойдутся в поединке уже вечером 25 сентября. Украинский боксер подобрал себе перчатки для боя.

На перчатках Усика написано Ukraine. Видео подготовки к бою появилось на ютуб-канале Matchroom Boxing.

Также Энтони и Александр накануне боя сделали совместное селфи. А потом британец попросил украинца еще раз сфотографироваться для его команды.

Украинец попытается получить чемпионские пояса, которыми владеет британец — WBA Super, WBO, IBF и IBO. Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.

Результат поединка будет известен после 12 раундов, если один из боксеров не победит досрочно. Если же судьи засчитают ничью, то все титулы останутся у британца.

Напомним, накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы — британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.