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Масштабное ДТП в Венгрии – погибли двое украинцев. Фото: Mukachevo.net
Масштабное ДТП в Венгрии — погибли двое украинцев (ФОТО)https://racurs.ua/n160719-masshtabnoe-dtp-v-vengrii-pogibli-dvoe-ukraincev-foto.htmlРакурс
ДТП в Венгрии унесло жизни пяти человек, среди них двое граждан Украины. Микроавтобус столкнулся с грузовиком близ города Абонь.
Авария произошла 24 сентября в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок. Об этом сообщили венгерские СМИ.
Отмечается, что в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.
Все пятеро погибли на месте трагедии. Также сообщается, что водитель грузовика почти не пострадал
Напомним, 13 сентября в ДТП в Турции попал автобус с украинскими туристами. В результате аварии один человек погиб.
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