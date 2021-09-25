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Ракурс
Масштабное ДТП в Венгрии – погибли двое украинцев. Фото: Mukachevo.net

Масштабное ДТП в Венгрии — погибли двое украинцев (ФОТО)

25 сен 2021, 17:31
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ДТП в Венгрии унесло жизни пяти человек, среди них двое граждан Украины. Микроавтобус столкнулся с грузовиком близ города Абонь.

Авария произошла 24 сентября в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок. Об этом сообщили венгерские СМИ.

Отмечается, что в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

Все пятеро погибли на месте трагедии. Также сообщается, что водитель грузовика почти не пострадал


Напомним, 13 сентября в ДТП в Турции попал автобус с украинскими туристами. В результате аварии один человек погиб.

Источник: Ракурс


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