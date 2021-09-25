Бурба на ТСК підтвердив витік по вагнерівцях з Банкової й розкрив нові деталі

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Зрив спецоперації щодо затримання «вагнерівців», військових РФ з так званої приватної армії Путіна, розглядала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади проти суверенітету України. 24 вересня ТСК заслухала свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби.

Про це заявила голова комісії, нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. За її словами, свідчення Бурби заслухали «у відповідному режимному приміщенні з відповідними умовами», їх внесли до протоколу та додали до матеріалів комісії.

Водночас журналіст Юрій Бутусов зазначив, що Бурба під протокол підтвердив всі обставини підготовки і провалу спецоперації.

Бурба… навів багато деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з Офісу президента України. Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений. Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського. Наказ про перенесення спецоперації дав глава офісу президента Андрій Єрмак, — написав у Фейсбук Бутусов.

За його словами, ТСК Верховної Ради провела засідання в будівлі Міністерства оборони. У ньому брали участь лише депутати від «Слуги народу».

Бурба попередив, що в результаті (перенесення спецоперації — ред.) може статися провал, треба діяти швидко. Після затримання терористів в Мінську і звернення Росії повернути їх в Москву Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої зради. Однак замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента, — нагадав журналіст.

Окрім цього, за даними Бутусова, Бурба підтвердив, що спецоперація проводилася спільно зі спецслужбами НАТО.

Нагадаємо, Бурбу мали заслухати на ТСК 14 вересня, але засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму.

Торік наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини.

За даними ЗМІ, після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Новий начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, якого призначили 5 серпня замість Бурби заявив, що СБУ не причетна до «вагнерівців», а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ.

23 вересня СБУ в суді підтвердила, що працювала по «вагнерівцях» прямо перед їхнім затриманням у Білорусі. Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.