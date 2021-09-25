Чому Путін каже про “один народ”, розповіли в Інституті нацпам’яті

https://racurs.ua/ua/n160709-chomu-putin-kaje-pro-odyn-narod-rozpovily-v-instytuti-nacpam-yati.html

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Чому президент країни-агресора Володимир Путін говорить про «один народ» з українцями, пояснили в Українському Інституті національної пам’яті. За словами директора установи Антона Дробовича, причина подібних переконань у неповноцінності російської імперії без української складової, оскільки імперії не можуть існувати без сателітів — країн, які цю імперію створюють.

Україна стала однією з націй, яка є ключовою для формування Російської імперії. Російська імперія класична, або ж Російська імперія 2.0 під назвою Радянський Союз, — ми є складовою. Немає української складової — немає повноцінної російської імперії, кажуть фахівці, — наголосив Дробович під час виступу на молодіжній зустрічі Київського безпекового форуму «Захід-Схід, Північ-Південь».

За його словами, тому Москва пригноблювала кримських татар, винищувала мови корінних народів тощо.

Вони їх просто знищують, це класична тактика асиміляції. Забороняють політичні партії, національні організації. Вони мають суто імперські плани, а Україну, оскільки вона має певну історичні та культурну близькість до Московії, намагаються включити в проект «Один народ», — пояснив Дробович.

На його думку, для українців вкрай небезпечно — розчинитися в одному народі з людьми, які не пройшли подібний шлях й не вміють нічого іншого, окрім асиміляції та знищення.

Ми довго йшли цим шляхом — тисячу років намагалися стати самими собою, відчували щось, але не могли сформулювати. Нарешті сформулювали: в Котляревському, в Сковороді, в Шевченку. Воно вилилось в політичному вимірі — Українська республіка в 1917—1921 роках. Вона була знищена Радянським Союзом, але через те, що за цю республіку мріяли та помирали, СРСР не наважився скасувати Україну і проголосив УРСР. Це дало нам такий собі квазіпродукт, але в 1991 році ми, нарешті, стали собою, — підсумував очільник Інституту нацпам’яті.

Нагадаємо, раніше Путін опублікував свою статтю-марення про те, що українці та росіяни нібито були «одним народом». Ця стаття була опублікована на сайті Кремля російською та українською мовами.