Почему Путин говорит о «едином народе», рассказали в Институте нацпамяти

https://racurs.ua/n160709-pochemu-putin-govorit-o-edinom-narode-rasskazali-v-institute-nacpamyati.html

Ракурс

Почему президент страны-агрессора Владимир Путин говорит о «едином народе» с украинцами, пояснили в Украинском Институте национальной памяти. По словам директора учреждения Антона Дробовича, причина подобных убеждений — неполноценность российской империи без украинской составляющей, поскольку империи не могут существовать без сателлитов — стран, которые эту империю создают.

Украина стала одной из наций, которая является ключевой для формирования Российской империи. Российская империя классическая, или Российская империя 2.0 под названием Советский Союз, — мы являемся составляющей. Нет украинской составляющей — нет полноценной российской империи, говорят специалисты, — отметил Дробович во время выступления на молодежном встречи Киевского форума «Запад-Восток, Север-Юг».

По его словам, поэтому Москва угнетала крымских татар, истребляла языки коренных народов и тому подобное.

Они их просто уничтожают, это классическая тактика ассимиляции. Запрещают политические партии, национальные организации. Они имеют чисто имперские планы, а Украина, поскольку она имеет определенную историческую и культурную близость к Московии, пытаются включить в проект «Один народ», — пояснил Дробович.

По его мнению, для украинцев крайне опасно — раствориться в одном народе с людьми, которые не прошли подобный путь и не умеют ничего другого, кроме ассимиляции и уничтожения.

Мы долго шли по этому пути — тысячу лет пытались стать самими собой, чувствовали что-то, но не могли сформулировать. Наконец сформулировали: в Котляревском, в Сковороде, в Шевченко. Оно вылилось в политическом измерении — Украинская республика в 1917—1921 годах. Она была уничтожена Советским Союзом, но потому, что за эту республику мечтали и умирали, СССР не решился отменить Украину и провозгласил УССР. Это дало нам некий квазипродукт, но в 1991 году мы, наконец-то, стали собой, — подытожил глава Института нацпамяти.

Напомним, ранее Путин опубликовал свою «статью» о том, что украинцы и россияне якобы были «единым народом». Эта «статья» была опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках.