Гугл посвятил дудл легендарному Супермену Кристоферу Риву

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Ракурс

Google («Гугл») посвятил дудл легендарному Супермену — актеру Кристоферу Риву, который сегодня мог бы отметить свое 69-летие. Американский актер умер в 2004 году, однако компания Google с помощью своего интернет-поисковика решила напомнить о «Супермене».

Кристофер Рив в новом дудле предстал в образе одновременно и «Супермена», и мужчины в инвалидной коляске. Молодого актера изобразили на фоне Нью-Йорка и ясного неба. Вдали можно разглядеть надпись Google, созданной облаками.

С днем рождения, Кристофер Рив. Вы остаетесь героем для многих как на экране, так и за его пределами! — отметили в Google.

Художники создали дудл на основе фото, которое предоставила семья актера.

Кристофер Рив принял участие в четырех лентах на основе комиксов о самом известном супергерое. Также сыграл еще в более чем 50 фильмах. Рив родился 25 сентября 1952 года в Нью-Йорке в семье журналиста и поэта. Кроме съемок в кино и на телевидении, играл в театре, работал над многочисленными документальными фильмами и научно-популярными программами, участвовал в благотворительных акциях и кампаниях. Также играл на пианино, был спортсменом, исполнял трюки в фильмах, дважды в одиночку перелетал Атлантику на маленьком самолете, был опытным наездником, яхтсменом, аквалангистом, дельтапланеристом.

В 1995 году он упал с лошади во время гонки и сломал шейные позвонки, его парализовало. Умер Кристофер Рив в возрасте 52 лет в своем доме в штате Нью-Йорк.