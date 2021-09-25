Урежут ли зарплаты учителям из-за «дистанционки», пояснило Минобразования

https://racurs.ua/n160707-urejut-li-zarplaty-uchitelyam-iz-za-distancionki-poyasnilo-minobrazovaniya.html

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Урежут ли учителям зарплаты во время обучения в дистанционном режиме из-за карантина и закрытия школ в связи с низким уровнем вакцинации педагогических коллективов, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании, — написал глава МОН в своем Телеграм-канале.

Руководитель образовательного ведомства добавил, что вопрос выплаты заработных плат регулируется Кодексом законов о труде и Отраслевым соглашением между МОН и профсоюзом работников образования и науки.

Напомним, ранее Кабинет министров отнес все области Украины в «желтую» зону эпидемической опасности из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно решению Министерства здравоохранения, в «желтой» и «оранжевой» зонах будут работать только учебные заведения, где вакцинировано 80% персонала.