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Ракурс
Урежут ли зарплаты учителям из-за «дистанционки», пояснило Минобразования

Урежут ли зарплаты учителям из-за «дистанционки», пояснило Минобразования

25 сен 2021, 10:32
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Урежут ли учителям зарплаты во время обучения в дистанционном режиме из-за карантина и закрытия школ в связи с низким уровнем вакцинации педагогических коллективов, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании, — написал глава МОН в своем Телеграм-канале.


Руководитель образовательного ведомства добавил, что вопрос выплаты заработных плат регулируется Кодексом законов о труде и Отраслевым соглашением между МОН и профсоюзом работников образования и науки.

Напомним, ранее Кабинет министров отнес все области Украины в «желтую» зону эпидемической опасности из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно решению Министерства здравоохранения, в «желтой» и «оранжевой» зонах будут работать только учебные заведения, где вакцинировано 80% персонала.

Источник: Ракурс


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