Чи уріжуть зарплати вчителям за “дистанційку”, пояснило Міносвіти

https://racurs.ua/ua/n160707-chy-urijut-zarplaty-vchytelyam-za-dystanciyku-poyasnylo-minosvity.html

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Чи уріжуть вчителям зарплати під час навчання в дистанційному режиму через карантинні обмеження й закриття шкіл у зв’язку з низьким рівнем вакцинації педагогічних колективів, розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Чомусь педагоги побоюються зменшення чи урізання. Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання, — написав глава МОН у своєму Телеграм-каналі.

Керівник освітнього відомства додав, що питання виплати заробітних плат регулюється Кодексом законів про працю та Галузевою угодою між МОН та профспілкою працівників освіти і науки.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів відніс усі області України в «жовту» зону епідемічної небезпеки через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Згідно з рішенням Міністерства охорони здоров’я, в «жовтій» і «помаранчевій» зонах епіднебезпеки працюватимуть лише навчальні заклади, де вакциновано 80% персоналу.