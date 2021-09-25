Разумков розповів, чи піде у відставку

https://racurs.ua/ua/n160706-razumkov-rozpoviv-chy-pide-u-vidstavku.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради заявив, що піде з посади, якщо так вирішить парламент, але наголосив, що не йтиме на угоду із совістю. Нардеп зауважив, що за підписними листами щодо ініціювання його відставки до нього наразі ніхто не звертався.

Я не готовий зараз відповісти на це питання. Поки звернень до мене за підписними листами не було. Я сподіваюся, що я роботу свою добре роблю. Я за місце не тримаюся, я про це говорив. Жодне місце не варто того, з чим ти йшов до людей, не варто тих принципів, з якими ти йшов, і не варте совісті. Чесно. Тому стоятиму на тих позиціях, які у мене є, міняти їх не буду, — зазначив Разумков в ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера.

Глава парламенту зазначив, що у разі відставки прийме рішення нардепів.

Прийме рішення Верховна Рада відправити мене у відставку — піду. Але йти на угоду з совістю я точно не буду, — додав Разумков.



Він пообіцяв видати парламентарям підписні листи щодо його відставки «в той же день».

Нагадаємо, перший заступник глави президентської фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що між ним і Разумковим існують чисто «письмові відносини», а також «складна виробнича ситуація». Корнієнко вважає дії Разумкова щодо «слуг» «не командними». Зауважимо, що Разумков критикував закон про олігархів. Також ЗМІ неодноразово писали про конфлікт спікера Ради із Зеленським.