Стефанчук змінив стенограму розгляду закону про олігархів

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Ракурс

Руслан Стефанчук, віце-спікер Верховної Ради, «вирішив проблему» з поправками до законопроекту про олігархів тим, що вніс правки в стенограму засідання 23 вересня.

Оголошення. Шановні народні депутати, відповідно до ч. 2 ст. 55 регламенту Верховної Ради України заявляю про необхідність виправлення допущених у стенограмі пленарного засідання ВРУ неточностей в частині розгляду законопроекту № 5599, — зачитав з президії парламенту Стефанчук.

23 вересня нардепи зі скандалами і суперечками ухвалили президентський закон, який ще не пройшов перевірку Венеційської комісії. Вчора спікер ВР Дмитро Разумков не брав участі у засіданні ВР через самоізоляцію після позитивного тесту на коронавірусну інфекцію. За його відсутності віце-спікер Стефанчук посприяв ухваленню так званого антиолігархічного закону у спрощений спосіб.

У четвер замість розгляду усіх 1230 поправок провели постатейне голосування. Тобто замість кількох днів розгляду документу увесь процес скоротили до однієї години — без жодного обговорення запропонованих депутатами поправок до законопроекту провели постатейне голосування і у підсумку ухвалили документ.

«Слуги» всі закиди щодо незаконності подібного голосування відкидають. Водночас опозиція назвала Стефанчука «ручним» віце-спікером, якого Офіс президента планує посадити у крісло Разумкова.

Нагадаємо, партія «Європейська солідарність» подає до НАБУ, Держбюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді 23 вересня посадовими особами парламенту під час голосування за так званий антиолігархічний закон Зеленського. Про це 24 вересня заявила нардеп Ірина Геращенко.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект № 5599 до Венеційської комісії. У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик. Закон критикує опозиція, а також спікер Ради Дмитро Разумков. Висновок Венеційської комісії має надійти у грудні.