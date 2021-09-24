Стефанчук изменил стенограмму рассмотрения закона об олигархах

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Ракурс

Руслан Стефанчук, вице-спикер Верховной Рады, «решил проблему» с поправками к законопроекту об олигархах тем, что внес правки в стенограмму заседания 23 сентября.

Объявление. Уважаемые народные депутаты, согласно ч. 2 ст. 55 регламента Верховной Рады Украины заявляю о необходимости исправления допущенных в стенограмме пленарного заседания ВРУ неточностей в части рассмотрения законопроекта № 5599, — зачитал сегодня Стефанчук.

23 сентября нардепы со скандалами и спорами приняли президентский закон, который еще не прошел проверку Венецианской комиссии. Вчера спикер ВР Дмитрий Разумков не участвовал в заседании ВР из-за самоизоляции после положительного теста на коронавирусную инфекцию. В его отсутствие вице-спикер Стефанчук способствовал принятию так называемого антиолигархического закона упрощенным способом.

В четверг вместо рассмотрения всех 1230 поправок монобольшинство провели постатейное голосование. То есть вместо нескольких дней рассмотрения документа весь процесс сократили до одного часа — без всякого обсуждения предложенных депутатами поправок к законопроекту провели постатейное голосование и в итоге приняли документ.

«Слуги» все обвинения в незаконности подобного голосования отвергают. В то же время оппозиция назвала Стефанчук «ручным» вице-спикером, которого Офис президента планирует посадить в кресло Разумкова.

Напомним, партия «Европейская солидарность» подает в НАБУ, Госбюро расследований и Офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенное в Верховной Раде 23 сентября должностными лицами парламента во время голосования за так называемый антиолигархический закон Зеленского. Об этом 24 сентября заявила нардеп Ирина Геращенко.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект № 5599 в Венецианскую комиссию. В «Голосе» закон поддержала группа, которая противостоит лидеру партии Кире Рудык. Закон критикует оппозиция, а также спикер Рады Дмитрий Разумков. Вывод Венецианской комиссии должен поступить в декабре.