СБУ повідомила про підозру тещі Шарія — деталі

https://racurs.ua/ua/n160705-sbu-povidomyla-pro-pidozru-teschi-shariya-detali.html

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За тещу Віктора Шарія, проросійського пропагандиста, взялася Служба безпеки України. Співробітники СБУ повідомили про підозру одній із керівниць так званої Партії Шарія. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 205−1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), — інформує прес-центр СБУ.

За попередньою інформацією слідства, теща Шарія займалася підробкою документів про «купівлю» політичної сили і обрання її «очільників».

Зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань «політичної сили», що дозволило «обрати потрібних керівників партії», — додали в СБУ.

В спецслужбі також нагадали, що Шарій, на якого зареєстровано Партію Шарія, заявив, що не має жодного відношення до діяльності «політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. СБУ зазначає, що за це він отримав грошову винагороду у 500 дол.

Раніше ми повідомляли, що заборонити діяльність партії Шарія через суд хоче Міністерство юстиції України. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за цим позовом. Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, зазначені в листі Мін’юсту від 4 березня 2021 року про протиправну діяльності політичної партії й заборонити її діяльність.