СБУ сообщила о подозрении теще Шария - детали

https://racurs.ua/n160705-sbu-soobschila-o-podozrenii-tesche-shariya-detali.html

Ракурс

За тещу Виктора Шария, пророссийского пропагандиста, взялась Служба безопасности Украины. Сотрудники СБУ сообщили о подозрении одной из руководительниц так называемой Партии Шария. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205−1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), — информирует пресс-центр СБУ.

Согласно предварительной информации следствия, теща Шария занималась подделкой документов о «покупке» политической силы и избрании ее «руководителей».

Злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний «политической силы», что позволило «выбрать нужных руководителей партии», — добавили в СБУ.

В спецслужбе также напомнили, что Шарий, на которого зарегистрирована Партию Шария, заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности «политической силы» и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. СБУ отмечает, что за это он получил денежное вознаграждение в 500 долл.

Ранее мы сообщали, что запретить деятельность партии Шария через суд хочет Министерство юстиции Украины. Окружной административный суд Киева открыл производство по этому иску. Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии и запретить ее деятельность.