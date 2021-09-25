Зеленский усилил охрану и увеличил кортеж

https://racurs.ua/n160704-zelenskiy-usilil-ohranu-i-uvelichil-kortej.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский после покушения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил охрану — его кортеж с сигнальными маячками передвигается на большой скорости. В то же время с сегодняшнего дня полиция переходит на усиленный режим работы.

Теперь кортеж Зеленского ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, также увеличилось количество автомобилей. Об этом пишет «Украинская правда».

Обновленный состав кортежа Зеленского вчера заметили на Обуховской трассе, он ехал в сторону государственных дач около 21.00.

Кроме этого, издание обнародовало приказ главы Нацполиции Игоря Клименко о переходе личного состава криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы с 25 сентября по 8 октября. Это объясняется «обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в частности применением огнестрельного оружия», и значительным общественным резонансом. Таким образом МВД планирует провести профилактические мероприятия и стабилизировать ситуацию. Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 ч в сутки и шесть дней в неделю.

Напомним, 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль Шефира, водитель получил три огнестрельных ранения. Его прооперировали. Сам Шефир не пострадал и заявил, что «не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично». Целью покушения он назвал влияние на команду Зеленского. В Офисе президента связали нападение с борьбой против олигархов. Зеленский пообещал дать «сильный ответ».

Источник: УП