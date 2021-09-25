COVID подкосил 8 тыс. человек, за сутки - 133 смерти — Минздрав

https://racurs.ua/n160703-covid-podkosil-8-tys-chelovek-za-sutki-133-smerti-minzdrav.html

Ракурс

COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября диагностировали у более 8 тыс. человек. К сожалению, в результате болезни и осложнений умерли 133 пациента. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки 24 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 8 тыс. 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 715, медработников — 157), — говорится в сообщении Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 35 человек;

летальных случаев — 133;

выздоровели — 2 тыс. 821 человек.

За сутки протестировано методами ПЦР и ИФА более 50 тыс. человек. За все время пандемии в Украине заболели 2,38 млн человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни 55 тыс. 557 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Харьковской области (929),

Днепропетровской области (751),

Львовской области (677),

Запорожской области (556),

Донецкой области (503).



Напомним, 23 сентября в мире диагностировали более 498 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Индии. Украина среди стран Европы занимает третье место по количеству новых заражений, а в мире — 12 место.