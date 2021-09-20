Жестко, как во Франции? COVID-вакцинация педагогов: добровольно, но с кнутом

https://racurs.ua/2932-jestko-kak-vo-francii-covid-vakcinaciya-pedagogov-dobrovolno-no-s-knutom.html

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Коронавирус в Украине набирает обороты: количество заболевших увеличивается быстрее, чем ожидалось, констатируют ученые Национальной академии наук Украины. Новые вспышки связывают с празднованием Дня Независимости и началом учебного года. В сентябре резко возросла заболеваемость и среди детей (по предварительным данным, впервые их доля среди заболевших превысила 10%).

Открытые школы существенно влияют на эпидемический процесс в украинских условиях, утверждают эксперты. «Дети хотят живого общения. За период дистанционного обучения уровень знаний снизился, материал усваивать очень трудно», — сетуют родители школьников. Похоже, в том, чтобы школы не закрывались во время разноцветных карантинов, больше заинтересованы родители. Ходят упорные слухи, что учителям «удаленка» понравилась. Может быть, в этом причина саботажа COVID-вакцинации среди педагогов? Как ускорить этот процесс и какое влияние имеют родители? Будет ли вакцинация от коронавируса для учителей принудительной?

Педагоги — в фокусе внимания

Почему COVID-вакцинация педагогов в фокусе пристального внимания во всем мире? Организации, занимающиеся общественным здравоохранением, эпидемиологическим направлением, описали довольно много случаев, когда учителя инфицировали своих учеников (а не наоборот), становились источником инфекции, спровоцировав локальные вспышки. Украинские педагоги, увы, прививаются неохотно. Даже несмотря на нередко встречающийся в наших школах возраст 60+ (а это группы риска тяжелого течения COVID-19).

К слову, во Франции именно учителя просили о приоритетном доступе к вакцинации от коронавируса, дабы в случае роста заболеваемости весной избежать закрытия школ. Новый учебный год в этой стране пройдет без обязаловки в отношении учителей. Они стали единственной профессиональной группой, в которой подавляющее большинство получило COVID-прививки по своей воле. Именно из-за высоких темпов добровольной вакцинации, в отличие от врачей и пожарных, французских педагогов не стали принуждать к прививкам. Во Франции вакцинация от коронавируса также рекомендована детям старше 12 лет. Персонал учебных заведений и школьники регулярно проходят тестирование. Кстати, с 15 октября тесты на COVID-19 останутся бесплатными только для тех, кому нельзя вакцинироваться, а также для людей с симптомами и контактных лиц. 15 октября — также крайний срок, когда работники медицинских учреждений и сферы ухода должны вакцинироваться (сейчас в этой категории привито чуть более 90%). Все вместе взятое позволяет родителям и французским властям надеяться, что школы закрывать не придется, а пандемия пойдет на спад.

А вот в Молдове подумывают о принуждении: тема обязательной вакцинации работников школ или прохождения ими раз в две недели за свой счет тестирования на коронавирус продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в стране.

Даешь 80%!

«Школа в первую очередь должна быть безопасной средой. Также даже в условиях жестких противоэпидемических ограничений школа должна открываться первой, а закрываться последней. Процесс обучения не должен прерываться. Мы хотим позволить работать школам даже в «красной» зоне при определенных условиях», — говорит главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Напомним, 13 сентября Кабмин ввел новые подходы к карантину. Если вкратце, государство обещает не только спасать людей от коронавируса, но и не допустить падения экономики. СOVID-сертификат теперь будет двух видов — «желтый» или «зеленый». В «желтом» сертификате указывается информация о первой прививке, в «зеленом» — о полном курсе вакцинации. В случае введения «желтого» уровня эпидопасности учебные заведения не закроют, если 80% их сотрудников будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат. А вот в «красной» зоне школы смогут работать при наличии у 100% персонала «зеленого» сертификата.

Беда в том, что педагоги вакцинируются медленными темпами. Как ускорить этот процесс? «Большое влияние имеет руководитель учебного заведения. Он должен показать своим примером, что вакцинация безопасна и позволяет защитить самого педагога от ковида», — отмечает главный санврач.

Еще один действенный фактор — влияние родителей, они могут инициировать вопрос вакцинации от коронавируса на родительском собрании или педагогических советах. Так, в некоторых регионах родители собственным примером стимулируют учителей прививаться, развенчивают те или иные мифы.

«На уровне учебного заведения все решения принимает педагогический совет. Он может принимать решение о переходе к дистанционной форме обучения. Родители являются частью педагогического совета. Я бы советовал поднимать вопрос вакцинации, мониторить уровень охвата персонала учебного заведения и форсировать этот процесс именно на педагогических советах. Это, наверное, единственный механизм, который можно проактивно использовать», — советует Игорь Кузин.

В преддверии нового витка пандемии в Офисе президента призвали местные власти поспособствовать вакцинации педагогов от СOVID-19. А именно — до 20 сентября достичь охвата не менее 80% хотя бы одной дозой. Имеют ли право заставлять учителей прививаться? Ждет ли нас жесткий подход, как, скажем, во Франции?

«Вакцинация в Украине останется добровольной, — отвечает главный санитарный врач. — Вакцинация от коронавирусной болезни не внесена в Национальный календарь прививок. Уверен, что в ближайшие полгода мы не будем даже рассматривать этот вопрос. Мы склоняемся к адекватному диалогу, объяснению того, какую пользу вакцинация может принести человеку. Мы стараемся создать такие условия, когда вакцинированным будет проще жить и посещать публичные места».

В то время как Минздрав исповедует демократические ценности и проводит разъяснительную работу, местные власти, руководители учебных заведений могут быть более решительными. Например, урезать заработную плату учителям при переходе на дистанционку (об этом уже много пишут в соцсетях). «Это в их компетенции, они могут это делать», — говорит главный санитарный врач.

Для ускорения вакцинации предусмотрены также мобильные бригады, например, для выезда в отдаленные сельские школы. Областные координаторы по вакцинации формируют финальные графики их выезда, в некоторых областях такие бригады уже работают полным ходом.

Самоизоляция и вакцинированные, или А третья доза будет?

Коронавирус то и дело подбрасывает человечеству новые задачки. Вопросов возникает много. Например, нужна ли вакцинированному самоизоляция, если он пребывал в контакте с больным коронавирусной инфекцией? По словам главного санитарного врача, тем, кто получил полный курс прививок от коронавируса, не потребуется самоизоляция. Однако в случае появления симптомов такой человек обязательно должен пройти тестирование — ПЦР или быстрый тест на антиген (все это должен назначать семейный врач, бесплатно).

А как насчет ревакцинации от коронавируса? Ряд стран уже прививаются третьей дозой, а что решили в Украине?

«Введение третьей дозы массово мы пока не планируем, — говорит Игорь Кузин. — Сейчас мы не видим каких-либо результатов научных исследований, которые бы говорили, что введение третьей бустерной дозы является существенным преимуществом для защиты населения. Есть точечные сообщения, что бустерная доза может быть полезной для людей, имеющих проблемы с иммунитетом, находящихся на гемодиализе или имеющих онкозаболевания либо другие болезни. Эту рекомендацию мы еще будем рассматривать.

Из того, что у нас есть неофициально, это несколько заявлений фармацевтического сектора, что третья доза приводит к более качественному или полному иммунному ответу. Но это всего лишь заявление фармацевтического сектора, которое должно быть подкреплено данными научных исследований. Сейчас позиция следующая: мы готовы рассматривать этот вопрос при условии появления адекватных верифицированных доказательных данных. Скорее всего, это будет касаться только групп риска».

О бесполезности массовой ревакцинации от коронавируса говорится и в статье, опубликованной недавно в медицинском журнале The Lancet. Среди авторов — представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По мнению ученых, необходимости в повторной вакцинации пока нет, существующие вакцины и так достаточно эффективны. Кроме того, чрезмерно частое либо преждевременное введение повторных доз может привести к миокардиту и синдрому Гийена—Барре. А вот для людей со слабой иммунной системой ревакцинация может быть показана.

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Несмотря на далекие от оптимизма прогнозы, есть надежда, что нам удастся удержать эпидемическую ситуацию под контролем. Свою лепту здесь вносит каждый. Как метко выразился министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер, вакцинация в каком-то смысле является социальным контрактом. Мы соглашаемся с неким принуждением к вакцинации ради большей свободы, которая открывается благодаря ей.

«Я оспариваю идею того, что кампания вакцинации идет вразрез со свободами, — заметил министр. — Вирус — это враг свободы, вакцина — враг вируса, поэтому вакцина — друг свободы. Я думаю, что большинство французов это понимают, и в их числе подавляющее большинство учителей».