Жорстко, як у Франції? COVID-вакцинація педагогів: добровільно, але з батогом

https://racurs.ua/ua/2932-jorstko-yak-u-franciyi-covid-vakcynaciya-pedagogiv-dobrovilno-ale-z-batogom.html

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Коронавірус в Україні набирає обертів: кількість хворих збільшується швидше, ніж очікувалося, констатують учені Національної академії наук України. Нові спалахи пов’язують із святкуванням Дня Незалежності та початком навчального року. У вересні різко зросла захворюваність і серед дітей (за попередніми даними, вперше їхня частка серед тих, хто захворів, перевищила 10%).

Відкриті школи суттєво впливають на епідемічний процес в українських умовах, стверджують експерти. «Діти хочуть живого спілкування. За період дистанційного навчання рівень знань знизився, матеріал засвоювати дуже важко», — нарікають батьки школярів. Схоже, в тому, щоб школи не закривалися під час різнокольорових карантинів, більше зацікавлені батьки. Ходять уперті чутки, що вчителям «віддаленка» сподобалася. Можливо, в цьому причина саботажу COVID-вакцинації серед педагогів? Як прискорити цей процес і який вплив мають батьки? Чи буде вакцинація від коронавірусу для вчителів примусовою?

Педагоги — у фокусі уваги

Чому COVID-вакцинація педагогів у фокусі пильної уваги в усьому світі? Організації, що займаються громадською охороною здоров’я, епідеміологічним напрямом, описали досить багато випадків, коли вчителі інфікували своїх учнів (а не навпаки), ставали джерелом інфекції, спровокувавши локальні спалахи. Українські педагоги, на жаль, прищеплюються неохоче. Навіть попри вік 60+ (а це групи ризику тяжкого перебігу COVID-19), що нерідко зустрічається в наших школах.

До слова, у Франції саме вчителі просили про пріоритетний доступ до вакцинації від коронавірусу, щоб у разі зростання захворюваності навесні уникнути закриття шкіл. Новий навчальний рік у цій країні проходитиме без зобов’язалівки щодо вчителів. Вони стали єдиною професійною групою, в якій переважна більшість отримала COVID-щеплення за власним бажанням. Саме через високі темпи добровільної вакцинації, на відміну від лікарів і пожежників, французьких педагогів не стали примушувати до щеплень. У Франції вакцинація від коронавірусу також рекомендована дітям старше 12 років. Персонал навчальних закладів і школярі регулярно проходять тестування. До речі, з 15 жовтня тести на COVID-19 залишаться безплатними тільки для тих, кому не можна вакцинуватися, а також для людей із симптомами і контактних осіб. 15 жовтня — також крайній термін, коли працівники медичних закладів і сфери догляду мають вакцинуватися (нині у цій категорії щеплено трохи більше за 90%). Усе разом узяте дозволяє батькам і французькій владі сподіватися, що шкіл закривати не доведеться, а пандемія піде на спад.

А от у Молдові подумують про примус: тема обов’язкової вакцинації працівників шкіл або проходження ними раз на два тижні своїм коштом тестування на коронавірус і надалі залишається однією з найбільш обговорюваних у країні.

Даєш 80%!

«Школа перш за все має бути безпечним середовищем. Також навіть в умовах жорстких протиепідемічних обмежень школа повинна відкриватися першою, а закриватися останньою. Процес навчання не має перериватися. Ми хочемо дозволити працювати школам навіть у «червоній» зоні за певних умов», — каже головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін запровадив нові підходи до карантину. Якщо стисло, держава обіцяє не лише рятувати людей від коронавірусу, а й не допустити падіння економіки. СOVID-сертифікат тепер буде двох видів — «жовтий» або «зелений». У «жовтому» сертифікаті вказується інформація про перше щеплення, в «зеленому» — про повний курс вакцинації. У разі запровадження «жовтого» рівня епіднебезпеки навчальних закладів не закриють, якщо 80% їхніх співробітників матимуть «жовтий» або «зелений» COVID-сертифікат. А от у «червоній» зоні школи зможуть працювати за наявності у 100% персоналу «зеленого» сертифіката.

Біда в тому, що педагоги вакцинуються повільними темпами. Як прискорити цей процес? «Великий вплив має керівник закладу освіти. Він має показати своїм прикладом, що вакцинація є безпечною та дозволяє захистити самого педагога від ковіду», — зауважує головний санлікар.

Ще один дієвий фактор — вплив батьків, вони можуть ініціювати питання вакцинації від коронавірусу на батьківських зборах або педагогічних радах. Так, у деяких регіонах батьки власним прикладом стимулюють учителів щепитися, розвінчують ті чи інші міфи.

«На рівні закладу освіти усі рішення приймає педагогічна рада. Вона може приймати рішення про перехід до дистанційної форми навчання. Батьки є частиною цієї педагогічної ради. Я радив би піднімати питання вакцинації, моніторити рівень охоплення персоналу закладу освіти та форсувати цей процес саме на педагогічних радах. Це, напевно, єдиний механізм, який можна проактивно використовувати», — радить Ігор Кузін.

Напередодні нового витка пандемії в Офісі президента закликали місцеву владу посприяти вакцинації педагогів від СOVID-19. А саме — до 20 вересня досягти охоплення не менш як 80% хоча б однією дозою. Чи мають право змушувати вчителів робити щеплення? Чи очікує на нас жорсткий підхід, як, скажімо, у Франції?

«Вакцинація в Україні залишатиметься добровільною, — відповідає головний санітарний лікар. — Вакцинація від коронавірусної хвороби не внесена в Національний календар щеплень. Упевнений, що найближчі пів року ми не будемо навіть розглядати це питання. Ми схиляємося до адекватного діалогу, пояснення про те, яку користь може вакцинація дати людині. Ми намагаємося створити такі умови, коли вакцинованим буде простіше жити та відвідувати публічні місця».

І в той час як МОЗ сповідує демократичні цінності та проводить роз’яснювальну роботу, місцева влада, керівники навчальних закладів можуть бути більш рішучими. Наприклад, урізати заробітну плату вчителям при переході на дистанційку (про це вже багато пишуть у соцмережах). «Це в їхній компетенції, вони можуть це робити», — каже головний санітарний лікар.

Для прискорення вакцинації передбачені також мобільні бригади, наприклад, для виїзду у віддалені сільські школи. Обласні координатори з вакцинації формують фінальні графіки їхнього виїзду, в окремих областях такі бригади вже працюють на повну.

Самоізоляція і вакциновані, або А третя доза буде?

Коронавірус щоразу підкидає людству нові завдання. Запитань виникає чимало. Наприклад, чи потрібна вакцинованому самоізоляція, якщо він перебував у контакті із хворим на коронавірусну інфекцію? За словами головного санітарного лікаря, ті, хто отримав повний курс щеплень від коронавірусу, не потребуватимуть самоізоляції. Однак у разі появи симптомів така людина обов’язково має пройти тестування — ПЛР або швидкий тест на антиген (усе це має призначати сімейний лікар, безплатно).

А як щодо ревакцинації від коронавірусу? Ряд країн уже прищеплюються третьою дозою, а що вирішили в Україні?

«Запровадження третьої дози масово ми поки що не плануємо, — зауважує Ігор Кузін. — Зараз ми не бачимо жодного результату наукових досліджень, яке казало б, що введення третьої бустерної дози є суттєвою перевагою для захисту населення. Є точкові повідомлення, що бустерна доза може бути корисною для людей, які мають проблеми з імунітетом, перебувають на гемодіалізі або мають онкозахворювання чи інші хвороби. Цю рекомендацію ми ще розглядатимемо.

З того, що в нас є неофіційно, це кілька заяв фармацевтичного сектору, що третя доза призводить до більш якісної чи повної імунної відповіді. Однак це лише заява фармацевтичного сектору, яка має бути підкріплена даними наукових досліджень. Наразі позиція така: ми готові розглядати це питання за умови появи адекватних верифікованих доказових даних. Швидше за все, це стосуватиметься лише груп ризику».

Про марність масової ревакцинації від коронавірусу йдеться і в статті, опублікованій нещодавно в медичному журналі The Lancet. Серед авторів — представники Всесвітньої організації охорони здоров’я та Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. На думку вчених, необхідності у повторній вакцинації наразі немає, існуючі вакцини і так досить ефективні. Крім того, надмірно часте або передчасне введення повторних доз може спричинити міокардит і синдром Гієна—Барре. А от для людей із слабкою імунною системою ревакцинація може бути показана.

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Незважаючи на далекі від оптимізму прогнози, є надія, що ми зможемо втримати епідемічну ситуацію під контролем. Свою лепту тут вносить кожен. Як влучно висловився міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланкер, вакцинація в певному сенсі є соціальним контрактом. Ми погоджуємося з певним примусом до вакцинації заради більшої свободи, яка відкривається завдяки їй.

«Я заперечую ідею того, що кампанія вакцинації йде врозріз зі свободами, — зауважив міністр. — Вірус — це ворог свободи, вакцина — ворог вірусу, тому вакцина — друг свободи. Я вважаю, що більшість французів це розуміють, і серед них переважна більшість учителів».