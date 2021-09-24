Змеиный праздник отмечают 25 сентября. Фото:

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Ракурс

25 сентября народный праздник Артамона-Змеевика или Змеиный день отмечают в Украине.

Считается, что в этот день змеи прячутся на зиму, поэтому не стоит ходить в лес, чтобы не встретить пресмыкающихся. В народе замечали: «на Артемона день с ночью равняется, а змеи в спячку впадают».

И хотя простые люди боялись идти в лес, охотников это не пугало. Этот день считался важным для охотников, которые могли поймать какую-нибудь добычу. Если же поймать зайца, то считалось, что охота будет очень удачной.

Селяне 25 сентября традиционно собирали рябину. Из ягоды готовили вкусные угощения на меду и делали рябиновый квас. Однако рубить рябину запрещалось — это могло нести за собой неприятности и голод.

Народные приметы на 25 сентября:

На деревьях 25 сентября много желтых листьев — будет ранняя осень.

Дождь идет — будет долгая зима.

На дубе много желудей — примета, что будет теплая зима и плодородное лето.

Гром гремит 25 сентября — осень теплой будет.

В Украине 25 сентября отмечают День города Хмельницкий и День города Новая Каховка. В мире 25 сентября отмечают Европейский день грибов, Всемирный день мечты, Всемирный день фармацевта, День комиксов и Международный день кролика.

25 сентября в истории:

1493 год — Христофор Колумб вторично отплыл в Америку.

1932 год — испанской Каталонии предоставили автономию с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент.

1960 год — США спустили на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).

1992 год — открыли канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря.

Напомним, 24 сентября православные христиане чтили память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце 5 века.