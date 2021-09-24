Венецианская комиссия попросила предоставить текст принятого закона. Фото: 24 канал

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Текст принятого Верховной Радой законопроекта об олигархах хочет получить Венецианская комиссия.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября провел разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обсудили одобренный парламентом закон. Представитель Венецианки попросил предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства. Документ хотят рассмотреть для соответствующего заключения. Об этом сообщили в Офисе президента.

Кроме того, украинский лидер и глава Венецианской комиссии обсудили реформу Конституционного суда и ситуацию с отбором кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия. Зеленский подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными — «ни шагу назад в судебной реформе».

Президент Украины и председатель Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия — устранены, — отметили на Банковой.



Напомним, 23 сентября Верховная Рада голосами 279 депутатов приняла в целом законопроект Владимира Зеленского об олигархах. Ранее на согласительном совете спикер Дмитрий Разумков отказался вносить этот законопроект в повестку дня из-за того, что документ сейчас находится на рассмотрении Венецианской комиссии.

В первом чтении законопроект парламент поддержал 1 июля. В сентябре он попал на экспертизу в Венецианскую комиссию. Украинский омбудсмен Денисова увидела во многих положениях закона нарушения прав человека.