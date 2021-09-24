Новые функции Android представил Гугл. Фото: flickr.com

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Ракурс

Google (Гугл) представила несколько новых функций, которые будут доступны и пользователям других версий мобильной операционной системы.

Система Android 12 (Андроид) получит нововведения, которые понравятся пользователям. Интеграцию новых функций добавят во все поддерживаемые устройства в ближайшее время. Об этом сообщается на YouTube-канале Android.

Одним из наиболее ярких нововведений станет возможность использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления телевизорами на Android, что существенно упростит ввод текста и навигацию. В настройках системы появится переключатель Project Activate. Эта новация позволит управлять смартфоном с помощью мимики и движений глаз.

Голосовой ассистент Google Assistant поможет работать со штатными приложениями вроде «напоминаний». А функция Nearby Share позволит отправлять контент на любые устройства, а не только те, что могут обнаруживать смартфон отправителя. Также обещают внедрение штатной функции Heads Up, которая будет периодически напоминать пользователю о необходимости быть внимательнее во время использования смартфона при движении.

Нововведение получит и экранная клавиатура Gboard — ожидается разделение буфера обмена и быстрый доступ к скриншотам.

Новые функции добавят и для платформы Android Auto. Анонсировано приложение GameSnacks, благодаря которому можно будет запускать игры на экране головного устройства, когда автомобиль припаркован.

Напомним, 20 сентября корпорация Apple официально выпустила iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Публичные версии операционной системы для смартфонов, планшетов и умных часов вышли одновременно.