Нові функції Android представив Гугл. Фото: flickr.com

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Google (Гугл) представила кілька нових функцій, які будуть доступні й користувачам інших версій мобільної операційної системи.

Система Android 12 (Андроїд) отримає нововведення, які сподобаються користувачам. Інтеграцію нових функцій додадуть в усі підтримувані пристрої найближчим часом. Про це повідомляється на YouTube-каналі Android.

Одним з найбільш яскравих нововведень стане можливість використовувати смартфон у якості пульта дистанційного керування телевізорами на Android, що істотно спростить введення тексту і навігацію. В налаштуваннях системи з’явиться перемикач Project Activate. Ця новація дозволить керувати смартфоном за допомогою міміки і рухів очей.

Голосовий асистент Google Assistant допоможе працювати зі штатними додатками на кшталт «нагадувань». А функція Nearby Share дозволить відправляти контент на будь-які пристрої, а не тільки ті, що можуть виявляти смартфон відправника. Також обіцяють впровадження штатної функції Heads Up, яка буде періодично нагадувати користувачеві про необхідність бути уважнішими під час використання смартфона при русі.

Нововведення отримає й екранна клавіатура Gboard — очікується поділ буфера обміну і швидкий доступ до скріншотів.

Нові функції додадуть і для платформи Android Auto. Анонсований додаток GameSnacks, завдяки якому можна буде запускати ігри на екрані головного пристрою, коли автомобіль припаркований.

Нагадаємо, 20 вересня корпорація Apple офіційно випустила iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8. Публічні версії операційної системи для смартфонів, планшетів і розумних годинників вийшли одночасно.