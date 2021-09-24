Помилуватися виверженням вулкана на Канарах запросили туристів. Фото: vz.ru

https://racurs.ua/ua/n160699-pomyluvatysya-vyverjennyam-vulkana-na-kanarah-zaprosyv-turystiv-ispanskyy-ministr.html

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Виверження вулкана Кумбре-В'єха на острові Пальма триває вже майже тиждень.

Міністр промисловості, торгівлі й туризму Іспанії Рейес Марото запросила туристів подивитися на це безпрецедентне видовище, оскільки останні 50 років на Канарських островах не відбувалося нічого подібного. Дібратися на острів можна літаком, оскільки обмеження польотів на острів не вводилися. Про це повідомляє Gismeteo.

Туристів обіцяють розмістити на острові в безпечному місці. Канарські острови зараз переживають активний туристичний сезон, до визначних пам’яток якого додався діючий вулкан.

Нагадаємо, 19 вересня вулкан Камбре-В'єха на острові Ла-Пальма почав виверження. Згодом потоки лави поглинули ліси, а розплавлена ​​порода досягла Атлантичного океану в малонаселеній області Ла-Пальми. Лава на своєму шляху вже знищила понад 320 будівель, а понад 6 тис. місцевих мешканців та туристів евакуювали.

Джерело: Gismeteo