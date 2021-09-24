Полюбоваться извержением вулкана на Канарах пригласили туристов. Фото: vz.ru

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Ракурс

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма продолжается уже почти неделю.

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото пригласила туристов посмотреть на это беспрецедентное зрелище, поскольку последние 50 лет на Канарских островах не происходило ничего подобного. Добраться на остров можно самолетом, поскольку ограничения полетов на остров не вводились. Об этом сообщает Gismeteo.

Туристов обещают разместить на острове в безопасном месте. Канарские острова сейчас переживают активный туристический сезон, к достопримечательностям которого добавился действующий вулкан.

Напомним, 19 сентября вулкан Камбре-Вьеха на острове Ла-Пальма начал извержение. Впоследствии потоки лавы поглотили леса, а расплавленная порода достигла Атлантического океана в малонаселенной области Ла-Пальмы. Лава на своем пути уже уничтожила более 320 зданий, а более 6 тыс. местных жителей и туристов эвакуировали.

Источник: Gismeteo