Развивать программу «Доступная ипотека 7» хочет Шмигаль. Фото: delo.ua

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Программу ипотечных кредитов «Доступная ипотека 7» стоит расширить и на небольшие города, считают в правительстве.

По состоянию на 24 сентября ипотечные кредиты выдают уже 17 банков. Подписаны 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн грн. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с участием представителей банковского сектора, передает правительственный портал.

Программа работает, и мы должны развивать ее дальше — не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах — чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье, — подчеркнул он.



Также глава правительства поручил Министерству финансов усовершенствовать программу «Доступные кредиты 5−7−9%" и усилить инвестиционную составляющую, чтобы ею воспользовались предприниматели, которые создают рабочие места.

Напомним, в апреле Кабмин утвердил постановление о льготных тарифах для переселенцев. Кредит можно будет получить на срок до 20 лет, но не более, чем до достижения заемщиком пенсионного возраста. Предельная сумма кредита не может превышать сумму, полученную путем умножения нормативной площади жилья на предельную стоимость 1 кв. м, определенная Минфином.