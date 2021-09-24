Неприятный побочный эффект отказа от курения обнаружили ученые. Фото: grandkulinar.ru

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Нездоровая пища популярна среди людей, бросивших курить.

Ученые выяснили, что, отказавшись от сигарет курильщики имели тягу к нездоровой пище. Они пришли к такому выводу после проведенных экспериментов с участием курильщиков и некурящих в возрасте от 18 до 75 лет. Научную работу опубликовали в издании Journal of Drug and Alcohol Dependence.

В ходе лабораторного исследования добровольцы отказались от курения на 24 часа, принимая либо плацебо, либо 50-миллиграммовую дозу налтрексона — лекарство, которое медицинские работники назначают при расстройствах, связанных с употреблением алкоголя и опиоидов. После каждого сеанса ученые предлагали любителям никотина и некурящим закуски, различающихся по содержанию соли и жира.

Оказалось, что курильщики, бросившие курить, потребляют больше калорий, чем некурящие. Кроме того, участники реже выбирали продукты с высоким содержанием жиров, если они принимали налтрексон во время эксперимента.

Исследователи отмечают, что результаты исследования могут быть связаны с употреблением пищи, особенно с высоким содержанием калорий, чтобы справиться с негативным аффектом и стрессом, которые характеризуют чувства, которые люди испытывают во время отмены курения. Доклинические и клинические исследования подтвердили, что стресс увеличивает склонность к употреблению продуктов с высоким содержанием жиров и сахара.

Напомним, американские ученые выяснили, что курение вейпа может повлиять на развитие рака молочной железы. Они утверждают, что пары от электронных сигарет создают благоприятную для опухолей среду.

Источник: Journal of Drug and Alcohol Dependence