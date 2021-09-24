Неприємний побічний ефект відмови від куріння виявили вчені. Фото: grandkulinar.ru

https://racurs.ua/ua/n160697-nepryiemnyy-pobichnyy-efekt-vidmovy-vid-kurinnya-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Нездорова їжа популярна серед людей, які кинули курити.

Науковці з’ясували, що відмовившись від сигарет курці мали тягу до нездорової їжі. Науковці дійшли такого висновку після проведених експериментів за участю курців та некурящих у віці від 18 до 75 років. Наукову роботу опублікували у виданні Journal of Drug and Alcohol Dependence.

У ході лабораторного дослідження добровольці відмовилися від куріння на 24 години, приймаючи або плацебо, або 50-міліграмову дозу налтрексону — ліки, яке медичні працівники призначають при розладах, пов’язаних з вживанням алкоголю і опіоїдів. Після кожного сеансу вчені пропонували любителям нікотину і некурящим закуски, що розрізняються за вмістом солі та жиру.

Виявилося, що курці, які кинули палити, споживають більше калорій, ніж некурящі. Крім того, учасники рідше вибирали продукти з високим вмістом жирів, якщо вони приймали налтрексон під час експерименту.

Дослідники відзначають, що результати дослідження можуть бути пов’язані з вживанням їжі, особливо з високим вмістом калорій, щоб впоратися з негативним афектом і стресом, які характеризують почуття, які люди відчувають під час відмови від куріння. Доклінічні та клінічні дослідження підтвердили, що стрес збільшує схильність до вживання продуктів з високим вмістом жирів і цукру.

Нагадаємо, американські науковці з’ясували, що куріння вейпу може вплинути на розвиток раку молочної залози. Вони стверджують, що пари від електронних сигарет створюють сприятливе для пухлин середовище.

Джерело: Journal of Drug and Alcohol Dependence