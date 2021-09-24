Хлопець зіграв на даху тролейбуса. Скріншот з відео

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Ракурс

Видерся на дах тролейбусу та почав грати на скрипці 25-річний хлопець у Харкові.

Концерт на даху тролейбуса, який курсує за маршрутом вулиця 12 квітня — мікрорайон «Горизонт», очевидці помітили 24 вересня о 8.00. Поліцейським повідомили, що на тролейбусі сидить хлопець, який грає на скрипці. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Виявилося, що чоловік не встиг зайти до тролейбуса, а коли зачинились двері то чомусь вирішив вилізти на дах. Далі грав на скрипці, щоб привернути увагу водія. Шофер зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.

Порушника вже опитали, а слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, у Маріуполі арештували чоловіка, який із сокирою розтрощив вітрини у розташованому в місті супермаркеті мережі «АТБ». Підозрюваний влаштував розгром у магазині, щоб помститися за жінку, яку нібито вдарили за відмову одягнути захисну маску.