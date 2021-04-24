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Ракурс
Під час нападу з сокирою на супермаркет, фото: Ptzgovorit

У Маріуполі заарештували чоловіка, який сокирою розтрощив супермаркет

24 кві 2021, 22:05
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У Маріуполі взято під варту без права застави чоловіка, який нещодавно з сокирою розтрощив вітрини у розташованому в місті супермаркеті мережі «АТБ».

Запобіжний захід обирав Приморський районний суд Маріуполя. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Чоловіка заарештовано на два місяці.

Інцидент у супермаркеті в Маріуполі стався 22 квітня. Тоді озброєний сокирою чоловік без маски зайшов у супермаркет і почав трощити каси й вітрини, вигукуючи лайку. Своїй дії він пояснював помстою за даму серця, яку нібито вдарили за відмову одягнути захисну маску.


За цим інцидентом було розпочато відразу декілька кримінальних проваджень:

  • за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу;
  • за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу;
  • за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу.

Максимальний термін покарання, який йому загрожує - сім років ув’язнення.

Джерело: Ракурс


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