В Мариуполе арестовали мужчину, устроившего погром с топором в супермаркете

В Мариуполе мужчина с топором напал на супермаркет, фото: Ptzgovorit

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В Мариуполе взят под стражу без права залога мужчину, который недавно с топором разбил витрины в расположенном в городе супермаркете сети «АТБ».

Меру пресечения избирал Приморский районный суд Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Мужчину арестовали на два месяца.

Инцидент в супермаркете в Мариуполе произошел 22 апреля. Тогда вооруженный топором мужчина без маски зашел в супермаркет и начал крушить кассы и витрины, выкрикивая ругательства. Своему действию он объяснял местью за даму сердца, которую якобы ударили за отказ надеть защитную маску.

По этому инциденту были начаты сразу несколько уголовных производств:

по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса;

по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса;

по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Максимальный срок наказания, который ему грозит — семь лет заключения.