Парень сыграл на крыше троллейбуса. Скриншот с видео

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Ракурс

Забрался на крышу троллейбуса и начал играть на скрипке 25-летний парень в Харькове.

Концерт на крыше троллейбуса, который курсирует по маршруту улица 12 апреля — микрорайон «Горизонт», очевидцы увидели 24 сентября в 8.00. Полицейским сообщили, что на троллейбусе сидит парень, играющий на скрипке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Оказалось, что мужчина не успел зайти в троллейбус, а когда закрылась дверь то почему-то решил залезть на крышу. Далее играл на скрипке, чтобы привлечь внимание водителя. Шофер остановил троллейбус и вызвал наряд полиции.

Нарушителя уже опросили, а следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в Мариуполе арестовали мужчину, который с топором разбил витрины в расположенном в городе супермаркете сети «АТБ». Подозреваемый устроил разгром в магазине, чтобы отомстить за женщину, которую якобы ударили за отказ одеть защитную маску.