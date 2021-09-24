Розвивати програму «Доступна іпотека 7%» хоче Шмигаль. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n160698-rozvyvaty-programu-dostupna-ipoteka-7-u-nevelykyh-mistah-hoche-shmygal.html

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Програму іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%" варто розширити й на невеликі міста, вважають в уряді.

Станом на 24 вересня іпотечні кредити видають уже 17 банків. Підписано 847 кредитних договорів на загальну суму понад 722 млн грн. Про це 24 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді за участі представників банківського сектору, передає урядовий портал.

Програма працює, і ми маємо розвивати її далі — не лише в містах-мільйонниках, але й у невеликих містах — аби більше українців могли отримати доступне та якісне житло, — наголосив він.



Також очільник уряду доручив Міністерству фінансів вдосконалити програму «Доступні кредити 5−7−9%" й посилити інвестиційну складову, щоб нею скористалися підприємці, які створюють робочі місця.

Нагадаємо, у квітні Кабмін затвердив постанову про пільгові тарифи для переселенців. Кредит можна буде отримати на термін до 20 років, але не більше, ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. Гранична сума кредиту не може перевищувати суму, отриману шляхом множення нормативної площі житла на граничну вартість 1 кв. м, визначену Мінфіном.