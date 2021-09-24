Венеційська комісія попросила надати текст ухваленого закону. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n160701-glava-veneciyky-poprosyv-nadaty-tekst-uhvalenogo-zakonu-pro-oligarhiv.html

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Текст ухваленого Верховною Радою законопроекту про олігархів хоче отримати Венеційська комісія.

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня провів розмову з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Сторони обговорили схвалений парламентом закон. Представник Венеційки попросив надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави. Документ хочуть розглянути для відповідного висновку. Про це повідомили в Офісі президента.

Крім того, український лідер та глава Венеційської комісії обговорили реформу Конституційного суду та ситуацію з відбором кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя. Зеленський наголосив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними — «ні кроку назад у судовій реформі».

Президент України та голова Венеційської комісії підкреслили, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди — усунуті, — зазначили на Банковій.



Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада голосами 279 депутатів ухвалила в цілому законопроект Володимира Зеленського про олігархів. Раніше на погоджувальній раді спікер Дмитро Разумков відмовився вносити цей законопроект до порядку денного через те, що документ наразі перебуває на розгляді Венеційської комісії.

У першому читанні законопроект парламент підтримав 1 липня. У вересні він потрапив на експертизу до Венеціанської комісії. Український омбудсмен Денісова помітила у багатьох положеннях закону порушення прав людини.