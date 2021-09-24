Зміїне свято відзначають 25 вересня. Фото:

https://racurs.ua/ua/n160702-narodne-svyato-artamona-zmiyovyka-vidznachaut-25-veresnya-tradyciyi-ta-zvychayi.html

Ракурс

25 вересня народне свято Артамона-Змійовика або Зміїний день відзначають в Україні.

Вважається, що цього дня змії ховаються на зиму, тому не варто ходити до лісу, щоб не зустріти плазунів. У народі помічали: «На Артемона день з ніччю рівняється, а змії в сплячку впадають».

І хоча прості люди боялися йти у ліс, мисливців це не лякало. Цей день вважався важливим для мисливців, які могли уполювати якусь здобич. Якщо ж уполювати зайця, то вважалося, що полювання буде дуже вдалим.

Селяни 25 вересня традиційно збирали горобину. З ягоди готували смачні частування на меду й робили горобиновий квас. Однак рубати горобину заборонялося — це могло нести за собою неприємності та голод.

Народні прикмети на 25 вересня:

На деревах 25 вересня багато жовтого листя — буде рання осінь.

Дощ іде — буде довга зима.

На дубі багато жолудів — прикмета, що буде тепла зима і родюче літо.

Грім гримить 25 вересня — осінь теплою буде.

В Україні 25 вересня відзначають День міста Хмельницький та День міста Нова Каховка. У світі 25 вересня відзначають Європейський день грибів, Всесвітній день мрії, Всесвітній день фармацевта, День коміксів та Міжнародний день кролика.

25 вересня в історії:

1493 рік — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.

1932 рік — іспанській Каталонії надали автономію з правом мати власний прапор, державну мову і парламент.

1960 рік — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).

1992 рік — відкрили канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря.

Нагадаємо, 24 вересня православні християни вшановували пам’ять преподобної Феодори Олександрійської, яка жила в кінці 5 ст.