COVID підкосив ще 8 тис. осіб, 133 хворих померло - МОЗ

https://racurs.ua/ua/n160703-covid-pidkosyv-sche-8-tys-osib-133-hvoryh-pomerlo-moz.html

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COVID-19 в Україні станом на ранок 25 вересня діагностували у понад 8 тис. осіб. На жаль, внаслідок хвороби та ускладнень померли 133 пацієнти. Про це у суботу повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За добу 24 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 8 тис. 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 715, медпрацівників — 157), — йдеться у повідомлення МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 35 осіб;

летальних випадків — 133;

одужало — 2 тис. 821 особа.

За добу протестовано методами ПЛР та ІФА понад 50 тис. осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 2,38 млн осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя 55 тис. 557 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Харківській області (929),

Дніпропетровській області (751),

Львівській області (677),

Запорізькій області (556),

Донецькій області (503).



Нагадаємо, 23 вересня у світі діагностували понад 498 тис. нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Найбільше хворих виявили у США, Великій Британії та Індії. Україна серед країн Європи посідає третє місце за кількістю нових інфікувань, а у світі — 12 місце.