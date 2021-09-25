COVID підкосив ще 8 тис. осіб, 133 хворих померло - МОЗ

COVID підкосив ще 8 тис. осіб, 133 хворих померло — МОЗhttps://racurs.ua/ua/n160703-covid-pidkosyv-sche-8-tys-osib-133-hvoryh-pomerlo-moz.htmlРакурс
COVID-19 в Україні станом на ранок 25 вересня діагностували у понад 8 тис. осіб. На жаль, внаслідок хвороби та ускладнень померли 133 пацієнти. Про це у суботу повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
За добу 24 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 8 тис. 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 715, медпрацівників — 157), — йдеться у повідомлення МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 2 тис. 35 осіб;
летальних випадків — 133;
одужало — 2 тис. 821 особа.
За добу протестовано методами ПЛР та ІФА понад 50 тис. осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 2,38 млн осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя 55 тис. 557 українців.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Харківській області (929),
Дніпропетровській області (751),
Львівській області (677),
Запорізькій області (556),
Донецькій області (503).
Нагадаємо, 23 вересня у світі діагностували понад 498 тис. нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Найбільше хворих виявили у США, Великій Британії та Індії. Україна серед країн Європи посідає третє місце за кількістю нових інфікувань, а у світі — 12 місце.