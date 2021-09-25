Зеленський посилив охорону і збільшив кортеж

https://racurs.ua/ua/n160704-zelenskyy-posylyv-ohoronu-i-zbilshyv-kortej.html

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Президент Володимир Зеленський після замаху на свого першого помічника Сергія Шефіра посилив охорону — збільшений кортеж з сигнальними маячками рухається на великій швидкості. Водночас відсьогодні поліція переходить на посилений режим роботи.

Тепер кортеж Зеленського рухається із сиренами та мигалками, на великій швидкості, також збільшилась кількість автомобілів. Про це пише «Українська правда».

Оновлений склад кортежу Зеленського вчора помітили на Обухівській трасі, він рухався у бік державних дач близько 21.00.

Окрім цього, видання оприлюднило наказ очільника Нацполіції Ігоря Клименка щодо переходу особового складу кримінальної поліції та слідчих підрозділів на посилений режим роботи з 25 вересня по 8 жовтня. Це пояснюється «загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов’язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень, зокрема застосуванням вогнепальної зброї», та значним суспільним резонансом. Таким чином МВС планує провести профілактичні заходи і стабілізувати ситуацію. Згідно з цим наказом, поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше 12 год на добу та шість днів на тиждень.

Нагадаємо, 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль Шефіра, водій дістав три вогнепальних поранення. Його прооперували. Сам Шефір не постраждав і заявив, що «не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто». Метою замаху він назвав вплив на команду Зеленського. В Офісі президента пов’язали напад з боротьбою проти олігархів. Зеленський пообіцяв дати «сильну відповідь».

Джерело: УП