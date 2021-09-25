Разумков рассказал, когда уйдет в отставку

https://racurs.ua/n160706-razumkov-rasskazal-kogda-uydet-v-otstavku.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады заявил, что покинет должность спикера, если так решит парламент, но отметил, что не пойдет на сделку с совестью. Нардеп сообщил, что за подписными листами по инициированию его отставки к нему пока никто не обращался.

Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Пока обращений ко мне за подписными листами не было. Я надеюсь, что я работу свою хорошо исполняю. Я не держусь за должность, я об этом говорил. Ни одно место не стоит того, с чем ты шел к людям, не стоит тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит совести. Честно. Поэтому буду стоять на тех позициях, которые у меня есть, менять их не буду, — отметил Разумков в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера.

Глава парламента отметил, что в случае отставки примет решение нардепов.

Примет решение Верховная Рада отправить меня в отставку — уйду. Но идти на сделку с совестью я точно не буду, — добавил Разумков.



Он пообещал выдать парламентариям подписные листы для его отставки «в тот же день».

Напомним, первый заместитель главы президентской фракции «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что между ним и Разумковым существуют чисто «письменные отношения», а также «сложная производственная ситуация». Корниенко считает действия Разумкова по отношению к «слугам» «не командными». Разумков критиковал закон об олигархах. Также СМИ неоднократно писали о конфликте спикера Рады с Зеленским.