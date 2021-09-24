Чотири області можуть потрапити до «червоної» зони. Фото: НГУ

https://racurs.ua/ua/n160676-chotyry-oblasti-mojut-pereyty-v-chervonu-zonu-karantynu-nazvano-regiony.html

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Поширення коронавірусу в Україні свідчить про швидкі темпи зростання захворювання.

За останній тиждень в країні на 68% зріс показник нових випадків захворювання, на 51% — госпіталізації. Через COVID-пандемію незабаром чотири області можуть потрапити до «червоної» зони карантину. Про це на брифінгу 24 вересня заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Він зазначив, що «почервоніти» можуть Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони перебувають у зоні ризику й зараз потребують найбільшої уваги. За два-три тижні в цих областях можуть посилити карантин.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що в «помаранчевій» зоні зараз перебувають дев’ять областей. Всі вони теж потенційно ризикують потрапити в «червону» зону.

Головний санлікар додав, що навантаження на українську систему охорони здоров’я зараз контрольована. В лікарнях зайняті 34% ліжок реанімацій, 31% ліжок з киснем і 13% апаратів штучної вентиляції легень. Пацієнти зайняли лише 19% ліжок з підведеним киснем.

Нагадаємо, 23 вересня, вірус виявили у 9 тис. 58 громадян. Такої кількості хворих за добу не фіксували з квітня. До лікарень потрапили 2 тис. 60 інфікованих. Померли від хвороби 140 українців.