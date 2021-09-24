Четыре области могут попасть в «красную» зону. Фото: НГУ

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Распространение коронавируса в Украине свидетельствует о быстрых темпах роста заболевания.

За последнюю неделю в стране на 68% вырос показатель новых случаев заболевания, на 51% — госпитализации. Из-за COVID-пандемии вскоре четыре области могут попасть в «красную» зону карантина. Об этом на брифинге 24 сентября заявил главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге, который транслировали СМИ.

Он отметил, что «покраснеть» могут Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы находятся в зоне риска и сейчас требуют наибольшего внимания. За две-три недели в этих областях могут усилить карантин.

В Министерстве здравоохранения сообщают, что в «оранжевой» зоне сейчас находятся девять областей. Все они тоже потенциально рискуют попасть в «красную» зону.

Главный санврач добавил, что нагрузка на украинскую систему здравоохранения сейчас контролируемая. В больницах заняты 34% коек реанимаций, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов искусственной вентиляции легких. Пациенты заняли лишь 19% коек с подведенным кислородом.

Напомним, 23 сентября, вирус обнаружили у 9 тыс. 58 граждан. Такого количества больных за сутки не было с апреля. В больницы попали 2 тыс. 60 инфицированных. Умерли от болезни 140 украинцев.