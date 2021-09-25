Гугл присвятив дудл легендарному Супермену Крістоферу Ріву (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n160708-gugl-prysvyatyv-dudl-legendarnomu-supermenu-kristoferu-rivu-foto.html

Ракурс

Google («Гугл») присвятив дудл легендарному Супермену — актору Крістоферу Ріву, який сьогодні міг би відзначити своє 69-річчя. Американський актор помер у 2004 році, проте компанія Google за допомогою свого інтернет-пошуковика вирішила нагадати про «Супермена».

Крістофер Рів у новому дудлі постав в образі водночас і «Супермена», і чоловіка на інвалідному візку. Молодого актора зобразили на тлі Нью-Йорка та ясного неба. Вдалині можна розгледіти напис Google, створений хмарами.

З днем народження, Крістофере Рів. Ви залишаєтеся героєм для багатьох як на екрані, так і за його межами! — наголосили в Google.

Художники створили дудл на основі фото, яке надала родина актора.

Крістофер Рів взяв участь у чотирьох стрічках на основі коміксів про найвідомішого супергероя. Також зіграв ще у понад 50 стрічках. Рів народився 25 вересня 1952 року в Нью-Йорку в родині журналіста та поета. Окрім зйомок у кіно та на телебаченні, грав в театрі, працював над численними документальними фільмами та науково-популярними програмами, брав участь в благодійних акціях і кампаніях. Також грав на піаніно, був спортсменом, виконував трюки в фільмах, двічі поодинці перелітав Атлантику на маленькому літаку, був досвідченим вершником, яхтсменом, аквалангістом, дельтапланеристом.

У 1995 році він впав з коня під час перегонів й зламав шийні хребці, його паралізувало. Помер Крістофер Рів у віці 52 років у своєму будинку в штаті Нью-Йорк.